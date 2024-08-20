Трамп заявил, что Харрис не будет участвовать в дебатах на Fox News
Экс-президент США, кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что его соперница в президенской гонке вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис не будет принимать участия в дебатах на телеканале Fox News. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
Встреча кандидатов в президенты была запланирована на 4 сентября, напоминает Ura.ru. По словам Трампа, Харрис проинформировала его команду, что не будет участвовать в дебатах. Экс-президент указал, что «не удивлен» произошедшим.
Трамп пообещал в этот день вместо дебатов ответить на вопросы американцев на площадке Fox News.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru