Трамп заявил, что Харрис не будет участвовать в дебатах на Fox News

Встреча кандидатов в президенты была запланирована на 4 сентября, напоминает Ura.ru. По словам Трампа, Харрис проинформировала его команду, что не будет участвовать в дебатах. Экс-президент указал, что «не удивлен» произошедшим.

Трамп пообещал в этот день вместо дебатов ответить на вопросы американцев на площадке Fox News.

