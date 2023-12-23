Трамп вызвал Байдена на дебаты в рамках предвыборной кампании

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о желании дебатировать с действующим главой государства Джо Байденом в рамках президентской предвыборной кампании. Об этом политик рассказал в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

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«О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?» — указал Трамп, отвечая на вопрос о возможной встрече с оппонентом.

Ранее сам Дональд Трамп отказался участвовать в дебатах с другими кандидатами от Республиканской партии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В то же время экс-президент не исключил, что по ходу праймериз может вернуться к публичным спорам с однопартийцами.


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