Трамп вызвал Байдена на дебаты в рамках предвыборной кампании
Экс-президент США Дональд Трамп заявил о желании дебатировать с действующим главой государства Джо Байденом в рамках президентской предвыборной кампании. Об этом политик рассказал в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
«О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?» — указал Трамп, отвечая на вопрос о возможной встрече с оппонентом.
Ранее сам Дональд Трамп отказался участвовать в дебатах с другими кандидатами от Республиканской партии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В то же время экс-президент не исключил, что по ходу праймериз может вернуться к публичным спорам с однопартийцами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер один из создателей теории ранней Вселенной академик Алексей Старобинский
- Трамп вызвал Байдена на дебаты в рамках предвыборной кампании
- В Москве нашли мертвым актера из сериала «СашаТаня» Егора Найдовича
- На Украине захотели ввести всеобщую военную подготовку с 17 лет
- Победительницей конкурса «Мисс Земля» стала участница из Албании
- Байден подписал военный бюджет США на 2024 год в размере $886 млрд
- Украинского чиновника задержали за попытку хищения $40 млн при закупке снарядов
- Актер из «Реальных пацанов» женился на матери звезды «Слова пацана»
- Полиция обнаружила в центре Праги муляж гранаты
- В ДТП с грузовиком под Псковом погибли три человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru