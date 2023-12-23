Трамп вызвал Байдена на дебаты в рамках предвыборной кампании

«О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?» — указал Трамп, отвечая на вопрос о возможной встрече с оппонентом.

Ранее сам Дональд Трамп отказался участвовать в дебатах с другими кандидатами от Республиканской партии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В то же время экс-президент не исключил, что по ходу праймериз может вернуться к публичным спорам с однопартийцами.



