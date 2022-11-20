Разблокирован аккаунт Трампа в Twitter

Это произошло после того, как в ходе опроса большинство высказалось «за». Исследование решил провести владелец социальной сети Twitter Илон Маск.

Прежнее руководство компании заморозило микроблог @realDonaldTrump 8 января 2021 года — спустя два дня после того, как сторонники Трампа штурмовали Капитолий в попытке сорвать утверждение Конгрессом победы на выборах президента США демократа Джо Байдена.

Аккаунт Трампа набрал уже почти 600 тысяч подписчиков.

Ранее Маск заявил, что опрос о том, стоит ли восстанавливать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter, был ловушкой для ботов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

