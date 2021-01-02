Трамп раскритиковал сенат за отмену вето на оборонный бюджет США 2021 года

Действующий президент США Дональд Трамп в Twitter раскритиковал сенат Конгресса, который оставил в оборонном бюджете на 2021 года раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций, который предоставляет интернет-компании защиту от ответственности за публикуемый контент и его модерацию. Трамп расценивал его как «подарок Китаю и России», напоминают «Ведомости».

Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

Отмену президентского вето в сенате, который контролируют республиканцы, поддержал 81 человек. Против проголосовали 13 сенаторов, передает CNN.

Таким голосованием 1 января сенат США преодолел вето Трампа и утвердил оборонный бюджет страны на 2021 год с учетом санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Документ предусматривает выделение 740,5 млрд долларов на обеспечение деятельности Пентагона. Также в документе прописаны меры по предотвращению строительства российского газопровода «Северный поток-2» – американские санкции коснуться компаний, предоставляющих сертификационные услуги и устанавливают сварочное оборудования.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
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