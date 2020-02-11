Трамп пригрозил создать «самые мощные» в мире ядерные силы

Американский лидер в то же время отметил, что сейчас и Россия, и Китай готовы вести переговоры с США о таком соглашении, чтобы остановить «безумную», по выражению Трампа, трату миллиардов долларов на вооружение.

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в 2021 году. США пока не определились, будут ли его продлевать. При этом помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен уже анонсировал переговоры с российской стороной по контролю над вооружениями, в том числе ядерными, напоминают «Известия».

