Трамп пригрозил создать «самые мощные» в мире ядерные силы
Президент США Дональд Трамп заявил, что при отсутствии соглашений о контроле над вооружениями единственный путь для Вашингтона – создавать «самые мощные» ядерные силы в мире. Об этом сообщает РИА Новости.
Американский лидер в то же время отметил, что сейчас и Россия, и Китай готовы вести переговоры с США о таком соглашении, чтобы остановить «безумную», по выражению Трампа, трату миллиардов долларов на вооружение.
Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в 2021 году. США пока не определились, будут ли его продлевать. При этом помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен уже анонсировал переговоры с российской стороной по контролю над вооружениями, в том числе ядерными, напоминают «Известия».
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