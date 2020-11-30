Трамп пожелал переломавшему ногу Байдену скорейшего выздоровления

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп отреагировал на переломы ноги у вероятного следующего президента США Джо Байдена.

Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором Байден покидает госпиталь после приема у врача. «Поскорее поправляйся», — написал Трамп.

Напомним, Джо Байден повредил ногу, когда играл со своей собакой Мейджером.

Политик поскользнулся в субботу. После томографии Байдену диагностировали переломы. Речь идет о переломах боковой и средней клиновидных костей.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Дональд ТрампДжо Байден
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