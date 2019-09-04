Трамп поздравил поляков с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны, сообщает Газета.ру.

Сам глава Белого дома не полетел в Варшаву, сославшись на ураган «Дориан», приближавшийся к штату Флорида. Вместо себя Трамп отравил вице-президента Майкла Пенса. Его визит в Польшу американский президент назвал «отличным посланием».

Некоторые пользователи Интернета в ответ на это заявили, что периодически теряют дар речи из-за неуместных речей Трампа, отмечают «Известия».

Отметим, что ранее польские власти вновь заявили о намерении потребовать дополнительные репарации с Германии.

В Совете Федерации России заявили НСН, что Варшава давно получила всю положенную ей компенсацию и ей должно быть стыдно выдвигать сегодня подобные претензии Берлину.

