Трамп поздравил поляков с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны, сообщает Газета.ру.
Сам глава Белого дома не полетел в Варшаву, сославшись на ураган «Дориан», приближавшийся к штату Флорида. Вместо себя Трамп отравил вице-президента Майкла Пенса. Его визит в Польшу американский президент назвал «отличным посланием».
Некоторые пользователи Интернета в ответ на это заявили, что периодически теряют дар речи из-за неуместных речей Трампа, отмечают «Известия».
Отметим, что ранее польские власти вновь заявили о намерении потребовать дополнительные репарации с Германии.
В Совете Федерации России заявили НСН, что Варшава давно получила всю положенную ей компенсацию и ей должно быть стыдно выдвигать сегодня подобные претензии Берлину.
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