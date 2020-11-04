Трамп побеждает в пяти из шести штатов с подсчитанными голосами
Американский лидер Дональд Трамп выигрывает в пяти штатах из шести, где уже подсчитаны голоса на выборах президента страны.
В Пенсильвании Дональд Трамп набрал 56,1%, его соперник от демократов Джо Байден - 42,7%. В Мичигане за Трампа проголосовали 53,3% выборщиков, за Байдена - 45,1%. В Джорджии у Трампа 50,7% голосов, у Байдена - 48,1%. Северная Каролина тоже поддержала Трампа. Здесь за него 50,1% избирателей, за Байдена - 48,7%. В Висконсине за Трампа насчитали 51,3% бюллетеней, в поддержку Байдена - 47,2%.
Невада отдала предпочтение Байдену. Он получил 50,3% голосов, а Трамп - 47,6%.
В абсолютных цифрах за Байдена проголосовали более 65 миллионов человек, а за Трампа более 63 миллионов, но это не имеет решающего значения. В рамках избирательной системы США важно не число проголосовавших избирателей, а количество выборщиков от конкретных штатов.
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