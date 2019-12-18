Трамп опубликовал резкое письмо демократам об импичменте

Президент США Дональд Трамп написал открытое письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором в резких выражениях обвинил ее и Демократическую партию в целом в нарушении конституции при проведении процедуры импичмента. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп назвал действия демократов "крестовым походом" и заявил, что они превышают свои полномочия, так как используют импичмент для ведения политической борьбы. Президент США предложил конгрессу заняться случаями превышении полномочий ФБР, которые были замечены в ходе предвыборной кампании 2016 года. Трамп добавил, что пишет письмо для истории, а не для того, чтобы переубедить демократов.