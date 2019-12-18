Трамп опубликовал резкое письмо демократам об импичменте

18 декабря 201901:10

Президент США Дональд Трамп написал открытое письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором в резких выражениях обвинил ее и Демократическую партию в целом в нарушении конституции при проведении процедуры импичмента. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп назвал действия демократов "крестовым походом" и заявил, что они превышают свои полномочия, так как используют импичмент для ведения политической борьбы. Президент США предложил конгрессу заняться случаями превышении полномочий ФБР, которые были замечены в ходе предвыборной кампании 2016 года. Трамп добавил, что пишет письмо для истории, а не для того, чтобы переубедить демократов.

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Президент США опровергает все обвинения, а свой разговор с президентом Украины Зеленским, который и послужил началом для процедуры импичмента, он объявил "невинным". Трамп также настаивает на том, что Джо Байден, а не он сам применял шантаж в отношении Украины. Президент США перечислил, насколько улучшились показатели страны в разных областях за время его правления, и упрекнул демократов в отвлечении внимания избирателей от достижений. Кроме того, Трамп обвинил прокурора Мюллера, который расследовал "российское дело" на протяжении двух лет. Российское вмешательство он назвал "откровенной ложью" и отметил, что в отношении России его политика"жестче, чем президент (Барак) Обама осмеливался даже помыслить".

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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
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