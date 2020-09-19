Трамп обвинил Россию в краже секретной «супер-пупер» ракеты
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия смогла создать гиперзвуковую ракету, похитив секреты оружия у администрации предыдущего главы Белого дома Барака Обамы, сообщает РИА Новости.
По словам Трампа, теперь у США есть более эффективное оружие, чем у России. Об этом он заявил во время встречи со своими сторонниками в американском штате Миннесота.
«У нас есть супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою», — цитирует Трампа RT.
Американский лидер заявил, что с новым американская армия достигла более высокого уровня.
Ранее китайские СМИ назвали ракеты «Авангард» шедевром российской армии, которые ставят США «в безвыходное положение». По данным китайских изданий, американская ПРО не сможет перехватить российские маневрирующие боеголовки.
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