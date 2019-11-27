Экс-бойфренд Бутиной американский политик Эриксон сознался в мошенничестве

Экс-бойфренд депортированной из США в РФ Марии Бутиной политик-консерватор Пол Эриксон признался федеральному судье, что управлял мошенническими инвестиционными схемами. Об этом сообщает Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.

«Он признал себя виновным в обвинении в мошеннических связях. По данным прокуратуры, речь идет о различных коммерческих сделках на протяжении 20 лет, в том числе, развитии домов престарелых, модернизации инвалидных колясок, а также строительстве домов на бурно развивающихся нефтяных месторождениях Северной Дакоты. Обвинители заявили, что Эриксон ложно обещал инвесторам доход до 90% всего за три месяца», - говорится в материале агентства.

Как пишет Associated Press, 58-летний Эриксон был обвинен в 10 случаях отмывания денег и одном мошенничестве. Отмечается, что в рамках сделки о признании вины прокуроры сняли все обвинения в отмывании денег, кроме одного. «Это обвинение, в котором он в конечном счете признал себя виновным, связанное с отправкой тысячи долларов из его схемы человеку, указанному как «МБ». На вопрос прокуроров о том, была ли это Мария Бутина он не ответил», - пишет агентство.

Федеральные прокуроры будут требовать тюремный срок в качестве наказания, также Эриксон может получить штраф до 500 тысяч долларов.

Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года. Девушку обвинили в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Она была освобождена из федеральной тюрьмы США 25 октября, в Россию она прибыла 26 числа.

