Тори: Россияне имеют право инвестировать в британскую политику
Председатель британской консервативной партии (тори) Брэндон Льюис заявил, что россияне, имеющие также гражданство Великобритании, имеют право инвестировать в британскую политику. Его слова приводит газета The Independent.
Соответствующее заявление Льюис сделал на фоне споров по поводу задержки публикации секретного отчета о предполагаемом вмешательстве России в выборы. На вопрос о пожертвованиях, которые он получил от известных россиян, Льюис ответил, что были пожертвования от Любови Чернухиной (жена замминистра финансов РФ), а также от Александра Темерко (бизнесмен).
«Они являются гражданами Великобритании, они являются значимыми гражданами Великобритании. Сам Александр инвестировал в возобновляемую энергетику на востоке Англии. Так что это британские граждане, они имеют абсолютное право, как и любой другой британский гражданин, инвестировать и быть частью британской политической сцены. Я думаю, что неправильно обвинять их в чем-то еще», - приводит его слова газета.
По данным издания, Чернухина однажды заплатила 160 тысяч фунтов стерлингов, чтобы поиграть в теннис с Борисом Джонсоном, и пожертвовала 450 тысяч фунтов стерлингов на вечеринку за последний год. В свою очередь, Темерко в последние годы пожертвовал консерваторам более 1 млн фунтов стерлингов.
По сообщению The Sunday Times, в отчете, публикацию которого задерживают, названы девять «российских доноров». Льюис сказал, что отчет не будет опубликован до окончания выборов из-за предвыборных правил.
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