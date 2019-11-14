Тори: Россияне имеют право инвестировать в британскую политику

«Они являются гражданами Великобритании, они являются значимыми гражданами Великобритании. Сам Александр инвестировал в возобновляемую энергетику на востоке Англии. Так что это британские граждане, они имеют абсолютное право, как и любой другой британский гражданин, инвестировать и быть частью британской политической сцены. Я думаю, что неправильно обвинять их в чем-то еще», - приводит его слова газета.

По данным издания, Чернухина однажды заплатила 160 тысяч фунтов стерлингов, чтобы поиграть в теннис с Борисом Джонсоном, и пожертвовала 450 тысяч фунтов стерлингов на вечеринку за последний год. В свою очередь, Темерко в последние годы пожертвовал консерваторам более 1 млн фунтов стерлингов.

По сообщению The Sunday Times, в отчете, публикацию которого задерживают, названы девять «российских доноров». Льюис сказал, что отчет не будет опубликован до окончания выборов из-за предвыборных правил.

