FT: Европа без РФ и Британии вряд ли будет стабильной и безопасной
Европейская структура, которая исключит Великобританию и Россию, вряд ли будет стабильной или безопасной. Такое мнение на страницах The Financional Times высказал главный обозреватель издания по иностранной повестке Гидеон Рахман.
«Урок заключается в том, что страны, которые на протяжении веков были основными европейскими державами, вряд ли просто потеряли свою актуальность. Их интересы должны быть учтены. Если это невозможно сделать, им придется противостоять. В любом случае европейская структура, которая исключит Великобританию и Россию, вряд ли будет стабильной или безопасной», - говорится в публикации.
Рахман сравнивает Россию и Британию, проводя параллели между странами. "Будучи нациями на периферии, они традиционно опасались появления единой державы, доминирующей на европейской территории суши, что отчасти объясняет, почему они оказались союзниками в наполеоновских войнах и двух мировых войнах. Каждая страна выстроила свою современную идентичность вокруг памяти о победе в 1945 году. И обе они сформированы ностальгией по имперской власти", - заявляет он.
Однако, по его мнению, для Британии параллели с Россией не внушают оптимизма. "Это подчеркивает опасность того, что Brexit может привести к долговременному ухудшению отношений с континентальной Европой и политике озлобленного национализма в Великобритании", - пояснил он.
По словам автора, если Brexit пойдет не так, как надо, он может вызвать события, напоминающие о распаде Советского Союза - распад страны, сопровождаемый глубоким экономическим шоком. Рахман отмечает, что для Брюсселя опасность состоит в том, что в конечном итоге ЕС столкнется с двумя разъяренными и отчужденными соседями - Британией и Россией. "Обе являются великими державами в европейском смысле, со значительной способностью навредить", - подчеркнул журналист.
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