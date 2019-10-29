FT: Европа без РФ и Британии вряд ли будет стабильной и безопасной

Рахман сравнивает Россию и Британию, проводя параллели между странами. "Будучи нациями на периферии, они традиционно опасались появления единой державы, доминирующей на европейской территории суши, что отчасти объясняет, почему они оказались союзниками в наполеоновских войнах и двух мировых войнах. Каждая страна выстроила свою современную идентичность вокруг памяти о победе в 1945 году. И обе они сформированы ностальгией по имперской власти", - заявляет он.

Однако, по его мнению, для Британии параллели с Россией не внушают оптимизма. "Это подчеркивает опасность того, что Brexit может привести к долговременному ухудшению отношений с континентальной Европой и политике озлобленного национализма в Великобритании", - пояснил он.

По словам автора, если Brexit пойдет не так, как надо, он может вызвать события, напоминающие о распаде Советского Союза - распад страны, сопровождаемый глубоким экономическим шоком. Рахман отмечает, что для Брюсселя опасность состоит в том, что в конечном итоге ЕС столкнется с двумя разъяренными и отчужденными соседями - Британией и Россией. "Обе являются великими державами в европейском смысле, со значительной способностью навредить", - подчеркнул журналист.

