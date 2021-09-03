Только один из 125 охранников посольства Великобритании в Кабуле эвакуировался

При этом МИД Великобритании обещал всем сотрудникам помочь покинуть Афганистан. Афганец по имени Фаез, добравшийся до Лондона, рассказал, что около шести дней провел в очередях в аэропорту. Он покинул Кабула на одном из последних эвакуационных рейсов.

Афганец со своей семьей дожидается окончания карантина в одном из отелей Лондона. Фаез заявил о страхе за своих коллег, которые остались в Афганистане. "Я беспокоюсь за каждого из них и за членов их семей. Некоторые получают сообщения с угрозами", - передал он.

Ранее в пятницу боевики заявили о взятии афганской провинции Панджшер под контроль. Он оставался единственным регионом, оказывающим талибам сопротивление.

