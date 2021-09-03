Только один из 125 охранников посольства Великобритании в Кабуле эвакуировался
Только один из 125 сотрудников, охранявших посольства Великобритании в Афганистане, смог эвакуироваться после захвата страны боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщает газета The Guardian.
При этом МИД Великобритании обещал всем сотрудникам помочь покинуть Афганистан. Афганец по имени Фаез, добравшийся до Лондона, рассказал, что около шести дней провел в очередях в аэропорту. Он покинул Кабула на одном из последних эвакуационных рейсов.
Афганец со своей семьей дожидается окончания карантина в одном из отелей Лондона. Фаез заявил о страхе за своих коллег, которые остались в Афганистане. "Я беспокоюсь за каждого из них и за членов их семей. Некоторые получают сообщения с угрозами", - передал он.
Ранее в пятницу боевики заявили о взятии афганской провинции Панджшер под контроль. Он оставался единственным регионом, оказывающим талибам сопротивление.
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