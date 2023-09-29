Токаев: Казахстан не является «анти-Россией»
Казахстан не является «анти-Россией» и не откажется от сотрудничества с Москвой. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Казинформ.
По словам политика, Казахстан придерживается курса на всестороннее взаимодействие с соседним государством.
«У нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи», — заявил Токаев.
Лидер Казахстана также назвал санкции контрпродуктивными с точки зрения оздоровления отношений между странами мира. По словам Токаева, республика не продает России попадающие под ограничения товары, не участвует в параллельном импорте, но вынуждена учитывать ограничения и поддерживать соответствующие контакты с международными организациями.
«Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. Это критически важно», — добавил президент Казахстана.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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