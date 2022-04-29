Токаев и Путин обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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«Президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Токаев и Путин приняли решение поручить правительствам Казахстана и России «сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Телефонный РазговорКазахстанВладимир Путин
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