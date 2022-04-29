Токаев и Путин обсудили торгово-экономическое сотрудничество
29 апреля 202212:53
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
«Президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Токаев и Путин приняли решение поручить правительствам Казахстана и России «сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 710 / сут.
Умерли
376 тыс.+161 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 041 / сут.
- Деятели культуры ФРГ попросили Шольца не направлять тяжелые вооружения на Украину
- Песков заявил, что иностранных лидеров не будет на Дне Победы в Москве
- Центробанк снизил ключевую ставку до 14%
- Грузия заполнила первую часть анкеты по вступлению в Евросоюз
- Силуанов: Дефицит бюджета России в 2022 году составит около 1% ВВП
- В Киеве погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич
- Токаев и Путин обсудили торгово-экономическое сотрудничество
- Датская Ørsted не будет платить за российский газ в рублях
- Голикова: Число зарегистрированных безработных в РФ составляет 681 тыс.
- СМИ: Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и десятки БМП
29 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru