США или Россия? В Баку и Ереване выбрали посредника в Карабахе

«Армянская сторона понимает, что в ближайшее время военные действия закончатся. Перед тем, как начнутся серьезные, долгосрочные переговоры, они хотят вернуть военные преимущества, которые у них были раньше. Чтобы было, о чем говорить. Если Азербайджан сейчас освобождает все районы вокруг Нагорного Карабаха, то все их позиции рушатся. Азербайджанская армия официально освободила четыре района. Это значит, что мадридской формулы 5 районов +2 района уже нет. Армянам такой формат для начала переговоров невыгоден», - добавил эксперт.

Азербайджанский политолог оценил перспективу введения миротворческих сил в регион и рассказал, какими они могли бы быть.

«Миротворцы должны быть на границе Азербайджана с Арменией. Это конфликт между Азербайджаном и Арменией. Это Армения оккупировала территории. Это должны быть международные миротворцы под эгидой ОБСЕ. Свою роль будут играть и сопредседатели Минской группы Россия, Франция и США. А внутри Нагорного Карабаха должны быть международные наблюдатели без тяжелых вооружений. Это должны быть не военные, а полицейские силы. Чтобы не нарушались права обеих общин», - объяснил собеседник НСН.

В свою очередь армянский политолог директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН указал, что Минобороны Армении уже опровергло заявление Баку и обвинило его в нарушении перемирия. По его мнению, кто бы ни работал над перемирием – Россия, Франция или США, – оно будет соблюдаться, если есть базовое согласие сторона на прекращение огня.

«А этого базового согласия нет. Началось все с того, что Азербайджан пытается решить проблему военным путем. И останавливаться на этом пути у него нет мотивации. Не случайно, что соглашения о перемирии регулярно нарушаются. Нарушаются они примерно одинаковым образом – обстрелами с азербайджанской стороны. Не удается даже дойти до так называемого гуманитарного соглашения, чтобы убрать тела и обменять пленных. Тела остаются на полях, это превращается уже не просто в гуманитарную, а санитарную проблему. В нынешней ситуации перемирие если не невозможно, то чрезвычайно сложно», - отметил Искандарян.

Он скептически оценил возможность использования наблюдателей для поддержания перемирия. «Ввод наблюдателей был бы возможен, если бы все стороны конфликта – и Армения, и Азербайджан, и Карабах – были бы с этим согласны. И в этом случае возникает миллион вопросов – какие наблюдатели, где они будут размещаться», - добавил собеседник НСН.

Несмотря на военные успехи Баку, он верит в его окончательную победу. «Не думаю, что полный захват Карабаха Азербайджаном - это реальная перспектива. В результате месячных боев и затраченных гигантских усилий по-серьезному удалось захватить только южную равнинную полосу вдоль реки Аракс, где практически не было населения. Там, где возможны танковые бои, возможна работа артиллерии. В собственно горную часть НКР нигде всерьез зайти не удалось», - сказал эксперт.

По его мнению, России необходимо активно участвовать в разрешении кризиса в Нагорном Карабахе.

«Россия должна понимать, что сейчас происходит не только борьба за НКР или даже оба армянских государства. Это борьба за место Турции в регионе. Она всегда была за спиной Азербайджана, но теперь она сражается практически в открытую. Это борьба за влияние на Южном Кавказе. Идея Турции – вытеснить Россию из этого региона, изменить конфигурацию принятия решений на границе с Россией», - заключил Искандарян.

Напомним, накануне в ходе встречи глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова с замгоссекретаря США Стивеном Биганом была достигнута договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

