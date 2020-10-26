США или Россия? В Баку и Ереване выбрали посредника в Карабахе
Политологи Армении и Азербайджана в эфире НСН рассказали, почему регулярно срывается перемирие в Нагорном Карабахе.
Азербайджан вновь обвинил Армению в нарушении заключенного в США нового соглашения о прекращении огня. По информации азербайджанских вооруженных сил, обстрелу подверглись армейские части в одном из сел Лачинского района - всего через четыре минуты после того, как вступил в силу режим прекращения огня. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг сообщение Баку и заявил, что азербайджанцы снова обстреляли Карабах.
Азербайджанский политолог и экономист Натиг Джафарли в эфире НСН объяснил, почему все попытки перемирия в Нагорном Карабахе обречены на провал.
«Перемирие будет устойчивым, будет соблюдаться с обеих сторон, если будут выполнены требования, которые Азербайджан ждет уже 27 лет. Это освобождение оккупированных территорий. Сейчас, когда военное преимущество на стороне Азербайджана, армяне не хотят садиться за стол переговоров, чтобы вернуть утраченные позиции. Для устойчивого перемирия нужно хорошее модераторство со стороны России, потому что всем понятно: перемирие, которое заключили в Америке, не будет работать. Так и оказалось», - отметил Джафарли.
Он назвал причину, почему армяне могли нарушить перемирие, которое им необходимо в условиях военных поражений.
«Армянская сторона понимает, что в ближайшее время военные действия закончатся. Перед тем, как начнутся серьезные, долгосрочные переговоры, они хотят вернуть военные преимущества, которые у них были раньше. Чтобы было, о чем говорить. Если Азербайджан сейчас освобождает все районы вокруг Нагорного Карабаха, то все их позиции рушатся. Азербайджанская армия официально освободила четыре района. Это значит, что мадридской формулы 5 районов +2 района уже нет. Армянам такой формат для начала переговоров невыгоден», - добавил эксперт.
Азербайджанский политолог оценил перспективу введения миротворческих сил в регион и рассказал, какими они могли бы быть.
«Миротворцы должны быть на границе Азербайджана с Арменией. Это конфликт между Азербайджаном и Арменией. Это Армения оккупировала территории. Это должны быть международные миротворцы под эгидой ОБСЕ. Свою роль будут играть и сопредседатели Минской группы Россия, Франция и США. А внутри Нагорного Карабаха должны быть международные наблюдатели без тяжелых вооружений. Это должны быть не военные, а полицейские силы. Чтобы не нарушались права обеих общин», - объяснил собеседник НСН.
В свою очередь армянский политолог директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН указал, что Минобороны Армении уже опровергло заявление Баку и обвинило его в нарушении перемирия. По его мнению, кто бы ни работал над перемирием – Россия, Франция или США, – оно будет соблюдаться, если есть базовое согласие сторона на прекращение огня.
«А этого базового согласия нет. Началось все с того, что Азербайджан пытается решить проблему военным путем. И останавливаться на этом пути у него нет мотивации. Не случайно, что соглашения о перемирии регулярно нарушаются. Нарушаются они примерно одинаковым образом – обстрелами с азербайджанской стороны. Не удается даже дойти до так называемого гуманитарного соглашения, чтобы убрать тела и обменять пленных. Тела остаются на полях, это превращается уже не просто в гуманитарную, а санитарную проблему. В нынешней ситуации перемирие если не невозможно, то чрезвычайно сложно», - отметил Искандарян.
Он скептически оценил возможность использования наблюдателей для поддержания перемирия. «Ввод наблюдателей был бы возможен, если бы все стороны конфликта – и Армения, и Азербайджан, и Карабах – были бы с этим согласны. И в этом случае возникает миллион вопросов – какие наблюдатели, где они будут размещаться», - добавил собеседник НСН.
Несмотря на военные успехи Баку, он верит в его окончательную победу. «Не думаю, что полный захват Карабаха Азербайджаном - это реальная перспектива. В результате месячных боев и затраченных гигантских усилий по-серьезному удалось захватить только южную равнинную полосу вдоль реки Аракс, где практически не было населения. Там, где возможны танковые бои, возможна работа артиллерии. В собственно горную часть НКР нигде всерьез зайти не удалось», - сказал эксперт.
По его мнению, России необходимо активно участвовать в разрешении кризиса в Нагорном Карабахе.
«Россия должна понимать, что сейчас происходит не только борьба за НКР или даже оба армянских государства. Это борьба за место Турции в регионе. Она всегда была за спиной Азербайджана, но теперь она сражается практически в открытую. Это борьба за влияние на Южном Кавказе. Идея Турции – вытеснить Россию из этого региона, изменить конфигурацию принятия решений на границе с Россией», - заключил Искандарян.
Напомним, накануне в ходе встречи глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова с замгоссекретаря США Стивеном Биганом была достигнута договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.
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