Тимошенко заняла кресло спикера во время драки в Раде

Этим событиям предшествовала драка депутатов с представителями фракции «Слуга народа», которые пытались помешать захвату трибуны.

В итоге в президиум смогли пройти только лидер «Батькивщины», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и еще несколько женщин-депутатов. При этом Тимошенко заняла кресло спикера украинского парламента.

Верховная рада должна рассмотреть во втором чтении законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Документ предусматривает открытие рынка земли, в том числе для ее продажи иностранцам.

В центре Киева в настоящее время проходит митинг, собравшиеся требуют не допустить принятия спорного законопроекта.

