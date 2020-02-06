Тимошенко заняла кресло спикера во время драки в Раде

6 февраля 202015:28

Рассмотрение законопроекта о рынке земли привела к потасовке в Верховной раде Украины. Депутаты фракций «Оппозиционная платформа - За жизнь» и «Батькивщина» заблокировали трибуну и президиум парламента.

Тимошенко разместила объявление о продаже партии Зеленского

Этим событиям предшествовала драка депутатов с представителями фракции «Слуга народа», которые пытались помешать захвату трибуны.

В итоге в президиум смогли пройти только лидер «Батькивщины», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и еще несколько женщин-депутатов. При этом Тимошенко заняла кресло спикера украинского парламента.

Верховная рада должна рассмотреть во втором чтении законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Документ предусматривает открытие рынка земли, в том числе для ее продажи иностранцам.

В центре Киева в настоящее время проходит митинг, собравшиеся требуют не допустить принятия спорного законопроекта.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Юлия Тимошенко.
ТЕГИ:Верховная РадаДракаЮлия Тимошенко