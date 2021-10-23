Тимошенко: На Украине не было никакого европейского газа
Власти Украины обманывают граждан, утверждая, что страна прекратила импорт газа из России и получает топливо из Европы. Об этом заявила бывший премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Наш».
По словам политика, для страны «не существует никакого европейского газа».
«Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский», — рассказала Тимошенко.
Лидер «Батькивщины» заявила, что сейчас на Украине нет газа, и топливо приходится покупать по высоким ценам.
«Кто отвечает за то, что теперь из бюджета надо взять деньги, которые лучше было бы потратить на здравоохранение и на пенсии, и отдать [компании] "Нафтогазу" за то, что кто-то протупил летом?» — добавила Тимошенко.
Украина с 2015 года прекратила прямые закупки российского газа и приобретает у европейских компаний часть транзитного топлива, идущего из РФ в Европу. С октября Киев лишился импорта газа из Венгрии по этой схеме из-за прекращения транзита российского топлива по территории Украины.
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