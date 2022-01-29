Тихановская вновь выдвинута на Нобелевскую премию мира

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинута на Нобелевскую премию мира в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника Тихановской Франака Вячорку.

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Отмечается, что выдвижение Тихановской сделали депутаты из Норвегии Вервик Булестад и Харек Элвесен. Норвежцы указали на то, что женщина является символом непрекращающейся борьбы граждан Белоруссии за свободу.

Тихановская также выдвигалась на Нобелевскую премию мира в прошлом году. Ее кандидатуру предложил депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:Нобелевская Премия МираСветлана Тихановская
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