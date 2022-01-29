Тихановская вновь выдвинута на Нобелевскую премию мира

Отмечается, что выдвижение Тихановской сделали депутаты из Норвегии Вервик Булестад и Харек Элвесен. Норвежцы указали на то, что женщина является символом непрекращающейся борьбы граждан Белоруссии за свободу.

Тихановская также выдвигалась на Нобелевскую премию мира в прошлом году. Ее кандидатуру предложил депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль.

