Тихановская призвала ООН прислать в Белоруссию миссию наблюдателей

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась с просьбой в ООН отправить в республику наблюдательную миссию. Оппозиционерка озвучила своё обращение в ходе выступления по видеосвязи на неформальной встрече Совета безопасности ОНН по «формуле Арриа» (определяет отличия от консультаций Совбеза полного состава), передает ТАСС.

Тихановская также вновь озвучила требование к белорусским властям о немедленном освобождении всех политических заключенных, в том числе её супруга Сергея Тихановского, а также Виктора Бабарико, Павла Северенца, Ольгу Ковалькову и десятки других арестованных лидеров гражданского общества.

В ходе выступления она указала на множество случаев задержания и чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов к протестующим. Тихановская также призвала международное сообщество ввести санкции против нарушителей избирательного процесса в республики, а также в отношении виновных в совершивших преступлений против человечности.

