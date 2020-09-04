Тихановская призвала ООН прислать в Белоруссию миссию наблюдателей
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась с просьбой в ООН отправить в республику наблюдательную миссию. Оппозиционерка озвучила своё обращение в ходе выступления по видеосвязи на неформальной встрече Совета безопасности ОНН по «формуле Арриа» (определяет отличия от консультаций Совбеза полного состава), передает ТАСС.
Тихановская также вновь озвучила требование к белорусским властям о немедленном освобождении всех политических заключенных, в том числе её супруга Сергея Тихановского, а также Виктора Бабарико, Павла Северенца, Ольгу Ковалькову и десятки других арестованных лидеров гражданского общества.
В ходе выступления она указала на множество случаев задержания и чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов к протестующим. Тихановская также призвала международное сообщество ввести санкции против нарушителей избирательного процесса в республики, а также в отношении виновных в совершивших преступлений против человечности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru