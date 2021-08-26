Талибы обвинили США во взрывах в Кабуле

"Те, кто там создал этот беспорядок, несут ответственность за сегодняшнюю атаку и подобные инциденты", - цитирует агентство представителя талибов Вардака Альханафи. Кроме того, талибы неоднократно заявляли, что не контролируют территорию аэропорта. Альханафи также выразил "серьезную озабоченность" сложившейся ситуацией. По мнению талибов, толпой легко управлять и использовать ее для "ненависти".

Три взрыва прогремели в Кабуле ранее в четверг. По предварительным данным, его жертвами стали более 60 граждан Афганистана и 12 американских военнослужащих. В течение предыдущей недели представители радикалов уже призывали США и их союзников навести порядок в районе аэропорта, где проходит эвакуация иностранцев.

По мнению талибов, в стране установилась безопасность и спокойствие, однако в аэропорту сохраняется хаос. "Контроль над этим аэропортом принадлежит Америке, которая, к сожалению, не смогла обеспечить порядок и управление", - заявил в воскресенье Вардак Альханафи в своем аккаунте в Twitter.

