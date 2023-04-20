Политолог описал образ идеального для Красноярского края губернатора

Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в беседе с НСН назвал лучшего губернатора в современной истории Красноярского края, а также сказал, какими качествами должен обладать успешный губернатор сибирского региона.

Ранее глава Красноярского края Александр Усс заявил, что получил от Владимира Путина предложение продолжить работу на федеральном уровне.



«Красноярск – моя малая Родина, здесь нужно выработать объективную позицию. Для такого региона как Красноярский край существенное значение имеет высокая компетентность, безусловные лидерские качества, способность действовать в интересах региона, и одновременно с этим [это должен быть] политик федерального масштаба. Безусловная компетенция, связанная с промышленным производством, энергетикой. В идеале, чтобы человек был связан с Сибирью и Красноярским краем», - сказал Потуремский.