Политолог описал образ идеального для Красноярского края губернатора

Будущий глава региона должен быть родом из Сибири и обладать лидерскими качествами, рассказал НСН Виктор Потуремский.

Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в беседе с НСН назвал лучшего губернатора в современной истории Красноярского края, а также сказал, какими качествами должен обладать успешный губернатор сибирского региона.

Ранее глава Красноярского края Александр Усс заявил, что получил от Владимира Путина предложение продолжить работу на федеральном уровне.

«Красноярск – моя малая Родина, здесь нужно выработать объективную позицию. Для такого региона как Красноярский край существенное значение имеет высокая компетентность, безусловные лидерские качества, способность действовать в интересах региона, и одновременно с этим [это должен быть] политик федерального масштаба. Безусловная компетенция, связанная с промышленным производством, энергетикой. В идеале, чтобы человек был связан с Сибирью и Красноярским краем», - сказал Потуремский.
Замминистра финансов Котюков стал врио губернатора Красноярского края

Собеседник назвал Александра Хлопонина, руководившего регионом с сентябрь 2002 года по январь 2010, лучшим губернатором в истории края.

«Если сейчас оглядываться на новейшее время, то в сердце красноярцев живет Хлопонин. Это период, который вспоминает достаточно тепло, и как период экономического развития региона. Хотелось бы, если проводить параллели, что-то такое. Есть безусловный запрос на развитие, на возвращение былого величия и значения региона, поэтому все это будет иметь большое значение», - признался он.

При этом политолог считает, что отставка нынешнего губернатора Александра Усса и побег Усса-младшего из-под домашнего ареста в Италии никак не связаны друг с другом.

«Мне кажется, что история с сыном – это личная семейная ситуация и во многом трагедия.[…] Я бы не связывал ее с деятельностью Александра Викторовича как губернатора», - подытожил Потуремский.

В процессе подготовки материала стало известно, что президент России Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края.

Выборы нового губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования в сентябре, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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