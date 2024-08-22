Сын Кадырова Адам начал стрелять при Путине

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам продемонстрировал навыки стрельбы перед главой государства Владимиром Путиным, сообщает Ura.ru.

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Это произошло в ходе визита президента в Российский университет спецназа в Гудермесе, где он побывал на учебных площадках. На появившихся видеокадрах Адам стреляет по мишеням. За ним наблюдают глава Чечни, президент РФ и другие представители делегации.

Путин также встретился с командирами спецподразделений, инструкторами и добровольцами.

Ранее сын Кадырова стал куратором Российского университета спецназа имени Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / kadyrov_dustum
ТЕГИ:Владимир ПутинКадыровЧеченская Республика

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