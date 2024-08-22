Сын Кадырова Адам начал стрелять при Путине
16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам продемонстрировал навыки стрельбы перед главой государства Владимиром Путиным, сообщает Ura.ru.
Это произошло в ходе визита президента в Российский университет спецназа в Гудермесе, где он побывал на учебных площадках. На появившихся видеокадрах Адам стреляет по мишеням. За ним наблюдают глава Чечни, президент РФ и другие представители делегации.
Путин также встретился с командирами спецподразделений, инструкторами и добровольцами.
Ранее сын Кадырова стал куратором Российского университета спецназа имени Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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