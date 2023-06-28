Связанный с Пригожиным самолет ночью вылетел из Минска в сторону Москвы
Два самолета, которые связывают с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным, вылетели из Минска в ночь на среду, следует из данных портала Flightradar24.
По информации сервиса, один из рейсов направился в Москву, второй — в Санкт-Петербург, отмечает телеканал «360». В российскую столицу вылетел самолет Embraer Legacy 600 (бортовой номер RA-02795), на котором, предположительно, перемещается сам Пригожин.
Еще один связанный с бизнесменом борт — Hawker Siddeley HS-125 с бортовым номером RA-02878 — направился в сторону Санкт-Петербурга. По данным Flightradar24, самолет приземлился в Петербурге в 00:02 28 июня.
Накануне стало известно, что бизнес-джет Пригожина сел на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил прибытие основателя «Вагнера» в республику, пишет Ura.ru.
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