Связанный с Пригожиным самолет ночью вылетел из Минска в сторону Москвы

По информации сервиса, один из рейсов направился в Москву, второй — в Санкт-Петербург, отмечает телеканал «360». В российскую столицу вылетел самолет Embraer Legacy 600 (бортовой номер RA-02795), на котором, предположительно, перемещается сам Пригожин.

Еще один связанный с бизнесменом борт — Hawker Siddeley HS-125 с бортовым номером RA-02878 — направился в сторону Санкт-Петербурга. По данным Flightradar24, самолет приземлился в Петербурге в 00:02 28 июня.

Накануне стало известно, что бизнес-джет Пригожина сел на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил прибытие основателя «Вагнера» в республику, пишет Ura.ru.

