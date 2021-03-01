Суд в Париже объявит приговор экс-президенту Саркози

В Париже в понедельник, 1 марта, начнется оглашение приговора бывшему президенту Франции Николя Саркози, которого обвиняют в коррупции. Сам экс-президент все выдвинутые обвинения в свой адрес отвергает.

Финансовая прокуратура потребовала для него четыре года тюрьмы, в том числе два года условно, сообщает РИА Новости. Пока неизвестно, будет ли Саркози лично присутствовать на оглашении приговора.

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Дело о коррупции связано с тем, что Ливия, предположительно, финансировала президентскую кампанию Саркози в 2007 году, сообщает РИА ФАН.

Отмечается, что он может стать первым французским президентом, получившим реальный срок. В 2011 был осужден Жак Ширак, обвиненный в создании фиктивных рабочих мест в мэрии Парижа. Он был приговорен судом к двум годам условного заключения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияНиколя Саркози
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