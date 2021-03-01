Суд в Париже объявит приговор экс-президенту Саркози

В Париже в понедельник, 1 марта, начнется оглашение приговора бывшему президенту Франции Николя Саркози, которого обвиняют в коррупции. Сам экс-президент все выдвинутые обвинения в свой адрес отвергает.

Финансовая прокуратура потребовала для него четыре года тюрьмы, в том числе два года условно, сообщает РИА Новости. Пока неизвестно, будет ли Саркози лично присутствовать на оглашении приговора.