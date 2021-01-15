СМИ: Французские власти начали предварительное расследование против Саркози
Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное следствие в отношении экс-президента страны Николя Саркози, которого подозревают в лоббировании интересов российской компании, сообщает РИА Новости.
По данным агентства Mediapart, Саркози в 2019 году якобы заключил многолетний контракт на три миллиона евро с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия». При этом акционером российской фирмы является французское объединение Axa, сотрудничающее с юридической фирмой Realyze, сооснователем которой был Саркози.
Как утверждает издание, в начале 2020 года Саркози получил из России 500 тысяч евро на свой банковский счёт и следствие намерено установить, за что именно: за законную деятельность в качестве консультанта или за участие в «потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов».
Ранее Саркози обвинили в коррупции и торговле влиянием. По данным следствия, экс-президент мог пообещать бывшему сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу пост в Монако в обмен на информацию по расследованию незаконного финансирования президентской компании Саркози в 2007 году. Экс-президент все обвинения отрицает.
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