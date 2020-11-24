Суд штата Невада признал Байдена президентом США
Верховный суд штата Невада утвердил победу кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена на пост президента в результате выборов в штате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.
Как передает AP, Байден получает голоса всех 6 выборщиков в Неваде. Как отмечает РИА Новости, это уже третий ключевой штат, который окончательно утвердил победу Байдена за прошедшие сутки.
До этого аналогичное решение приняли власти Пенсильвании, в которой было 20 голосов выборщиков, и Мичигана с 16 выборщиками. Агентство отмечает, что действующий лидер США Дональд Трамп еще не признал свое поражение официально, однако распорядился начать процесс передачи власти.
Трамп в Белом доме выступит с заявлением, его будет транслировать телеканал Fox News, об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Заявление Трампа планировалось начать в 12.30 по местному времени (20.30 по Москве), об этом стало известно за три минуты до предполагаемого начала. Трамп задержал начало выступления.
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