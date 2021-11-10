Суд отклонил все иски КПРФ по электронному голосованию на выборах в Госдуму
Суд отклонил все иски партии КПРФ, оспаривающей итоги электронного голосования на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, суд отказал в удовлетворении всех заявлений коммунистов.
Накануне Пресненский суд Москвы постановил, что КПРФ не смогла доказать искажение воли избирателей при электронном голосовании.
После думских выборов, прошедших 17-19 сентября, КПРФ и кандидаты-коммунисты подали 32 иска по результатам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. В октябре суд отклонил первое заявление политического объединения, которое подал кандидат от КПРФ по Тушинскому округу Андрей Гребенник.
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