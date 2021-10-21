Суд отклонил первый иск КПРФ по электронному голосованию на выборах в Госдуму
Столичный Пресненский суд отклонил первый иск партии КПРФ, которая оспаривает итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд отказал в удовлетворении иска об оспаривании результатов дистанционного голосования на участке номер 5011», — сообщили агентству в суде.
Всего суд должен рассмотреть 32 иска от КПРФ и кандидатов-коммунистов. В четверг ожидается принятие решений по еще пяти заявлениям.
После критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поручил технической группе разработчиков платформы провести аудит результатов голосования ДЭГ. Позже глава общественного штаба Алексей Венедиктов сообщил, что проверка доказала корректность итогов ДЭГ, следов вбросов и взлома системы в Москве не обнаружили.
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