Суд отклонил первый иск КПРФ по электронному голосованию на выборах в Госдуму

«Суд отказал в удовлетворении иска об оспаривании результатов дистанционного голосования на участке номер 5011», — сообщили агентству в суде.

Всего суд должен рассмотреть 32 иска от КПРФ и кандидатов-коммунистов. В четверг ожидается принятие решений по еще пяти заявлениям.

После критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поручил технической группе разработчиков платформы провести аудит результатов голосования ДЭГ. Позже глава общественного штаба Алексей Венедиктов сообщил, что проверка доказала корректность итогов ДЭГ, следов вбросов и взлома системы в Москве не обнаружили.

