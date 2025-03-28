Суд арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток

Ранее молдавские издания Point и NewsMaker сообщили, что политика арестовали на 30 дней.

По данным агентства, суд в Кишиневе частично удовлетворил запрос прокуроров, требовавших для Гуцул 30 суток ареста.

«Применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде ареста на 20 суток», - постановил судья.

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Правоохранители предъявили политику обвинения в нелегальном финансировании избирательной кампании в Гагаузии в 2023 году, фальсификации документов, деклараций и отчетов о финансировании кампании.



