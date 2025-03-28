Суд арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток
Глава Гагаузии Евгения Гуцул отправлена под предварительный арест сроком на 20 дней. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее молдавские издания Point и NewsMaker сообщили, что политика арестовали на 30 дней.
По данным агентства, суд в Кишиневе частично удовлетворил запрос прокуроров, требовавших для Гуцул 30 суток ареста.
«Применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде ареста на 20 суток», - постановил судья.
Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Правоохранители предъявили политику обвинения в нелегальном финансировании избирательной кампании в Гагаузии в 2023 году, фальсификации документов, деклараций и отчетов о финансировании кампании.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток
- Семь человек пострадали при ударе ВСУ по жилому кварталу в Лисичанске в ЛНР
- В России число банков с участием иностранного капитала снизилось до 87
- Пять выступающих в художественной гимнастике россиянок получили нейтральный статус
- «Микки 17» стал в России самым «пиратским» фильмом марта
- Британия запретила экспорт речного угря в Россию
- При землетрясении в Мьянме погибли 144 человека
- Бурляев: Госдума представила свой список из 220 фильмов
- На трассе в Ленобласти перевернулась скорая, пострадал фельдшер
- Бербок в ответ на пошлины США предложила сделать обновление iPhone платным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru