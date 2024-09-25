СМИ: Стрелкова перевели из тюремных портных в электрики
Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина), отбывающего наказание по делу о призывах к экстремистской деятельности, переведут на новую работу в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на адвоката Стрелкова.
По словам защитника, экс-министр, трудившийся портным, теперь станет электриком. Как отметил адвокат, Стрелков не просил о переводе на другое место работы, «но от предложения не отказался».
«Сейчас он учится на электрика и трудится обметчиком в швейном цеху. А к концу года собирается просить о замене остатка срока на исправительные работы», — пишет Mash.
Возможно, в дальнейшем Стрелков будет заниматься обслуживанием швейных машин, кузнечного оборудования, токарных станков
Ранее СМИ сообщили, что Игорь Стрелков выходит из колонии и отправится в зону специальной военной операции. Однако супруга экс-министра Мирослава Регинская опровергла эти данные, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru