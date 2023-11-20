Стрелков объяснил мотивацию своего выдвижения на следующие президентские выборы
Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), объявивший о желании выдвинуться на президентские выборы в 2024 году, объяснил причины своего решения.
По словам экс-министра, участвовать в президентской кампании сейчас — «как садиться за стол играть с шулерами». Стрелков выразил уверенность, что даже в качестве кандидата его не допустят «сесть за этот стол уже на этапе сбора подписей как самовыдвиженца».
«Мое выдвижение может нарушить ... планы по проведению бутафорских выборов с заготовленными действующей властью "мальчиками для битья" (кандидатами - условными "патриотами" и условными "западниками-либералами") и единственным уже заранее известным победителем», — отмечается в сообщении в Telegram-канале экс-министра.
Стрелков обратился к соратникам и патриотическим силам, попросив помочь и поддержать его в самовыдвижении в качестве кандидата в президенты.
«Это наш шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы», — добавил бывший глава Минобороны ДНР.
Ранее Стрелков попросил сторонников создать штаб для выдвижения его на президентские выборы-2024, напоминает телеканал «360». Экс-министр находится в СИЗО по обвинению в призывах к экстремистской деятельности, пишет Ura.ru.
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