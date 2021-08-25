Страны Запада создадут фонд для противодействия влиянию РФ на Украине

Замминистра иностранных дел Великобритании Венди Мортон анонсировала создание западными странами фонда для противодействия влиянию РФ на Украине. Объявление британская чиновница сделала в Киеве, где она участвовала в праздновании 30-летия независимости Украины, передает ТАСС.

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Создателями фонда «Партнерство за сильную Украину» выступят Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США. По словам Мортон, фонд поможет «смягчить дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины».

Запуск деятельности фонда планируется в декабре текущего года. Финансирование (около 50 млн долларов) будет обеспечивать консультации властям, предоставление грантов, направленных на улучшение жизни юга и востока Украины.

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ФОТО: pixabay.com
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