Страны Запада создадут фонд для противодействия влиянию РФ на Украине

Создателями фонда «Партнерство за сильную Украину» выступят Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США. По словам Мортон, фонд поможет «смягчить дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины».

Запуск деятельности фонда планируется в декабре текущего года. Финансирование (около 50 млн долларов) будет обеспечивать консультации властям, предоставление грантов, направленных на улучшение жизни юга и востока Украины.

