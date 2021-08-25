Страны Запада создадут фонд для противодействия влиянию РФ на Украине
Замминистра иностранных дел Великобритании Венди Мортон анонсировала создание западными странами фонда для противодействия влиянию РФ на Украине. Объявление британская чиновница сделала в Киеве, где она участвовала в праздновании 30-летия независимости Украины, передает ТАСС.
Создателями фонда «Партнерство за сильную Украину» выступят Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США. По словам Мортон, фонд поможет «смягчить дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины».
Запуск деятельности фонда планируется в декабре текущего года. Финансирование (около 50 млн долларов) будет обеспечивать консультации властям, предоставление грантов, направленных на улучшение жизни юга и востока Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Движение «Талибан»* запретило вывоз долларов и исторических памятников из Афганистана
- Airbnb временно бесплатно разместит 20 тысяч афганских беженцев
- Страны Запада создадут фонд для противодействия влиянию РФ на Украине
- «Бенфика», «Мальмё» и «Янг Бойз» вышли в групповой этап Лиги Чемпионов
- Представитель талибов заявил о хороших отношениях с РФ и Китаем
- Пациент скорой помощи погиб в ДТП в Астраханской области
- «Чудо, а не погода». Синоптик пообещал россиянам продолжение лета
- Порошенко подозревает Зеленского в причастности к нападению в центре Киева
- Байден на встрече G7 не исключил продления миссии США в Афганистане
- Против санитаров, избивших пациентку в Ярославской психбольнице, завели дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru