Страны НАТО запланировали в феврале обсудить продолжение миссии в Афганистане
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в феврале 2021 года страны, входящие в альянс, обсудят вопрос продолжения миссии в Афганистане. Об этом пишет RND.
Отмечается, что решение будут принимать министры обороны. Столтенберг считает, что преждевременный вывод войск позволит организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России – НСН) укрепить свои позиции после поражения в Ираке и Сирии.
В настоящий момент на территории Ирака и Афганистана находятся более 7,5 тысяч американских военных.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на возвращение из Ирака и Афганистана всех американских военнослужащих к маю 2021 года.
Также и.о. министра обороны США Кристофер Миллер сообщил, что к 15 января руководство штатов оставит в Ираке и Афганистане по 2,5 тысячи военных.
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