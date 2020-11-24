Страны НАТО запланировали в феврале обсудить продолжение миссии в Афганистане

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в феврале 2021 года страны, входящие в альянс, обсудят вопрос продолжения миссии в Афганистане. Об этом пишет RND.

Отмечается, что решение будут принимать министры обороны. Столтенберг считает, что преждевременный вывод войск позволит организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России – НСН) укрепить свои позиции после поражения в Ираке и Сирии.

В настоящий момент на территории Ирака и Афганистана находятся более 7,5 тысяч американских военных.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на возвращение из Ирака и Афганистана всех американских военнослужащих к маю 2021 года.