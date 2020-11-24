Страны НАТО запланировали в феврале обсудить продолжение миссии в Афганистане

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в феврале 2021 года страны, входящие в альянс, обсудят вопрос продолжения миссии в Афганистане. Об этом пишет RND.

Отмечается, что решение будут принимать министры обороны. Столтенберг считает, что преждевременный вывод войск позволит организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России – НСН) укрепить свои позиции после поражения в Ираке и Сирии.

В настоящий момент на территории Ирака и Афганистана находятся более 7,5 тысяч американских военных.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на возвращение из Ирака и Афганистана всех американских военнослужащих к маю 2021 года.

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Также и.о. министра обороны США Кристофер Миллер сообщил, что к 15 января руководство штатов оставит в Ираке и Афганистане по 2,5 тысячи военных.

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ФОТО: Алексей Витвицкий//РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанИсламское ГосударствоИракНАТО
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