НАТО расширит тренировочную миссию в Ираке

Министерства обороны стран НАТО приступили к расширению миссии альянса в Ираке. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Глава НАТО отметил, что говорить о численности расширенной миссии рано, однако «она будет гораздо больше, чем сейчас». По словам генерального секретаря, в данный момент альянс занят подробным планированием и согласованием деталей. Столтенберг рассказал, что министры обороны НАТО рассмотрят детальный план расширения иракской миссии на следующей встрече.

Также Йенс Столтенберг отметил, что странам Североатлантического альянса пришлось сократить численность состава миссии в Ираке из-за пандемии коронавируса. Однако сейчас штат укомплектован.

Иракская миссия НАТО была запущена летом 2018 года. По официальным данным, миссия обучает иракские силы безопасности, подчиняющиеся правительству в Багдаде. Солдаты НАТО при этом не принимают участие в военных действиях.

В данный момент миссия в Ираке насчитывает около 500 консультантов, инструкторов, персонала из участников НАТО и стран-партнёров. В апреле министры иностранных дел стран альянса согласовали расширение иракской миссии, в частности, подготовку сапёров, сержантов и иракской федеральной полиции.

