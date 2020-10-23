НАТО расширит тренировочную миссию в Ираке
Министерства обороны стран НАТО приступили к расширению миссии альянса в Ираке. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
Глава НАТО отметил, что говорить о численности расширенной миссии рано, однако «она будет гораздо больше, чем сейчас». По словам генерального секретаря, в данный момент альянс занят подробным планированием и согласованием деталей. Столтенберг рассказал, что министры обороны НАТО рассмотрят детальный план расширения иракской миссии на следующей встрече.
Также Йенс Столтенберг отметил, что странам Североатлантического альянса пришлось сократить численность состава миссии в Ираке из-за пандемии коронавируса. Однако сейчас штат укомплектован.
Иракская миссия НАТО была запущена летом 2018 года. По официальным данным, миссия обучает иракские силы безопасности, подчиняющиеся правительству в Багдаде. Солдаты НАТО при этом не принимают участие в военных действиях.
В данный момент миссия в Ираке насчитывает около 500 консультантов, инструкторов, персонала из участников НАТО и стран-партнёров. В апреле министры иностранных дел стран альянса согласовали расширение иракской миссии, в частности, подготовку сапёров, сержантов и иракской федеральной полиции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 340 / сут.
Умерли
25 525+283 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 263 / сут.
- В Антарктиде появились обыкновенные комары
- НАТО расширит тренировочную миссию в Ираке
- Музей Юрия Гагарина может появиться в Звёздном городке
- Тихановская: Выборы в Белоруссии нужно назначить до конца года
- Переболевшие COVID-19 выстроились в очереди к трихологам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru