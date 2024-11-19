Страны Европы обвинили Россию в «атаках на архитектуру безопасности»

Главы МИД шести стран Европы, а именно Германии, Франции, Польши, Италии, Испании и Великобритании, обвинили Россию в якобы «систематических атаках на архитектуру европейской безопасности». Об этом говорится в совместном заявлении министров по итогам встречи в Варшаве.

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В документе, который опубликован на сайте британского правительства, говорится, что гибридная деятельности России против стран НАТО и Евросоюза «беспрецедентна по своему разнообразию и масштабам», что создаёт «значительные риски для безопасности».

«Россия всё больше полагается на таких партнёров, как Иран и КНДР... а её нежелание вести конструктивные переговоры бросают вызов миру, свободе и процветанию на европейском континенте и в трансатлантическом регионе», - отмечается в совместной декларации.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз введёт дополнительные санкции против Ирана и КНР за якобы сотрудничество с Россией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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