Столтенберг заявил о конструктивном разговоре с Эрдоганом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел «конструктивный телефонный разговор» с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались в том числе усилия Анкары по согласованию с Россией условий для вывоза зерна из украинских портов.

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«Турция является ценным союзником. Мы приветствуем ее усилия, направленные на достижение сделки в целях обеспечения продовольственной безопасности», — написал генсек Североатлантического альянса в Twitter.

Кроме того, Столтенберг и Эрдоган обсудили блокируемые Турцией заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Генсек организации подчеркнул, что стороны планируют продолжать диалог.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергНАТОРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
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