Столтенберг заявил о конструктивном разговоре с Эрдоганом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел «конструктивный телефонный разговор» с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались в том числе усилия Анкары по согласованию с Россией условий для вывоза зерна из украинских портов.
«Турция является ценным союзником. Мы приветствуем ее усилия, направленные на достижение сделки в целях обеспечения продовольственной безопасности», — написал генсек Североатлантического альянса в Twitter.
Кроме того, Столтенберг и Эрдоган обсудили блокируемые Турцией заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Генсек организации подчеркнул, что стороны планируют продолжать диалог.
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