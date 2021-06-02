Столтенберг: на саммит НАТО обсудят Белоруссию и Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса на саммите в Брюсселе 14 июня с большой степенью вероятности обсудят инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, а также Россию.

«Я уверен, что лидеры НАТО во время встречи обсудят этот вопрос. Это будет часть реакции на неприемлемое поведение Белоруссии, а также ответ на более напористую Россию, потому что мы видим это ее поведение. Мы наблюдаем, что Россия и Белоруссия тесно взаимодействуют», - сообщил Столтенберг в ходе совместного заявления после встречи с британским премьером Борисом Джонсоном.

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Генсек НАТО добавил, что поддерживает санкции в отношении Белоруссии, отметив, что сейчас важно, чтобы он реализовывались.

По словам Столтенберга, «абсолютно неприемлемо», что Белоруссия вынудила к посадке самолет, следовавший из одной столицы натовского государства - Афин в другую - Вильнюс.

Ранее крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с РИА ФАН заявил, что после инцидента 23 мая с самолетом Ryanair в Минске и решения Евросоюза запретить белорусской авиации летать над территорией ЕС, кроме открытия прямого авиа- и железнодорожного сообщения Белоруссия и Крым могут сотрудничать в сфере агропромышленного комплекса. По его мнению, это касается и сферы туризма.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:СаммитНАТО
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