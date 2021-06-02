Столтенберг: на саммит НАТО обсудят Белоруссию и Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса на саммите в Брюсселе 14 июня с большой степенью вероятности обсудят инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, а также Россию.

«Я уверен, что лидеры НАТО во время встречи обсудят этот вопрос. Это будет часть реакции на неприемлемое поведение Белоруссии, а также ответ на более напористую Россию, потому что мы видим это ее поведение. Мы наблюдаем, что Россия и Белоруссия тесно взаимодействуют», - сообщил Столтенберг в ходе совместного заявления после встречи с британским премьером Борисом Джонсоном.