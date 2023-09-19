Степанакерт обратился к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры
Власти непризнанного Нагорного Карабаха обратились к Азербайджану с предложением остановить огонь и начать переговоры пишет «Интерфакс».
«Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации», — цитирует агентство единый информационный центр непризнанной республики.
Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Баку остановить обстрел Нагорного Карабаха и вернуться за стол переговоров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: У России и Армении не было контактов на высшем уровне
- Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
- Степанакерт обратился к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры
- Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам
- В Госдуме предложили увеличить пенсии работающим инвалидам с 1 января 2024 года
- В Якутске девочка погибла в результате обрушения бетонной плиты
- Россия увеличит выпуск ракет для комплексов «Искандер» и «Кинжал»
- Полянский: Западные СМИ перестали покрывать провокации Зеленского
- Госдума приняла закон о дне присоединения к России новых регионов
- В Госдуме попросили не увеличивать штрафы за просрочку оплаты ЖКУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru