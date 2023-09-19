Степанакерт обратился к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры

Власти непризнанного Нагорного Карабаха обратились к Азербайджану с предложением остановить огонь и начать переговоры пишет «Интерфакс».

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«Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации», — цитирует агентство единый информационный центр непризнанной республики.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Баку остановить обстрел Нагорного Карабаха и вернуться за стол переговоров.

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ФОТО: Арменпресс/ скриншот с видео
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