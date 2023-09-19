Пашинян ждёт от российских миротворцев стабилизации ситуации в Карабахе

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что внутренние и внешние силы «пытаются втянуть Армению в полномасштабные военные действия», сообщает «Коммерсантъ».

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В своём обращении он отметил, что целью «антитеррористической операции» Азербайджана является «этническая чистка армян Нагорного Карабаха», однако Еревану не следует совершать «непросчитанных, резких, авантюрных» действий.

Пашинян также добавил, что ожидает от российских миротворцев действий, направленных на стабилизацию ситуации в регионе.

«Армения не участвует в военных действиях... В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий», — сказал он.

Ранее Пашиня заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа и указал, что зависимость от Москвы в сфере безопасности оказалась ошибочной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:МиротворцыНагорный КарабахАрменияНикол Пашинян

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