Пашинян ждёт от российских миротворцев стабилизации ситуации в Карабахе

В своём обращении он отметил, что целью «антитеррористической операции» Азербайджана является «этническая чистка армян Нагорного Карабаха», однако Еревану не следует совершать «непросчитанных, резких, авантюрных» действий.

Пашинян также добавил, что ожидает от российских миротворцев действий, направленных на стабилизацию ситуации в регионе.

«Армения не участвует в военных действиях... В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий», — сказал он.

Ранее Пашиня заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа и указал, что зависимость от Москвы в сфере безопасности оказалась ошибочной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

