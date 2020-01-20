Стало известно, с кем Трамп проведет двусторонние встречи в Давосе
20 января 202023:17
Белый дом анонсировал запланированные двусторонние встречи президента США Дональда Трампа с представителями других стран в рамках экономического форума в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное сообщение американской администрации.
Так, Трамп проведет переговоры с лидерами Ирака, Пакистана, Швейцарии и ЕС в двустороннем формате.
Ранее стало известно, что Владимир Путин не собирается принимать участие в Давосском международном экономическом форуме. Мероприятие пройдет с 21 оп 24 января.
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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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