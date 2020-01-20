Стало известно, с кем Трамп проведет двусторонние встречи в Давосе

Белый дом анонсировал запланированные двусторонние встречи президента США Дональда Трампа с представителями других стран в рамках экономического форума в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное сообщение американской администрации.

Так, Трамп проведет переговоры с лидерами Ирака, Пакистана, Швейцарии и ЕС в двустороннем формате.

Ранее стало известно, что Владимир Путин не собирается принимать участие в Давосском международном экономическом форуме. Мероприятие пройдет с 21 оп 24 января.

