Стало известно, с кем Трамп проведет двусторонние встречи в Давосе

20 января 202023:17

Белый дом анонсировал запланированные двусторонние встречи президента США Дональда Трампа с представителями других стран в рамках экономического форума в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное сообщение американской администрации.

Так, Трамп проведет переговоры с лидерами Ирака, Пакистана, Швейцарии и ЕС в двустороннем формате.

Ранее стало известно, что Владимир Путин не собирается принимать участие в Давосском международном экономическом форуме. Мероприятие пройдет с 21 оп 24 января.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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