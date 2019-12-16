Песков: Путин не собирается на форум в Давосе

Владимир Путин, как и было объявлено ранее, не собирается принимать участие в Давосском международном экономическом форуме. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в планах главы государства такая поездка не значится.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле пока не определилась, кто из официальных лиц представит Москву на очередном форуме в швейцарском Давосе.

Ранее Владимир Путин приезжал на экономический форум в 2009 году в должности председателя правительства РФ, отмечает РЕН ТВ. Очередной Давосский форум состоится в конце января.

