Песков: Путин не собирается на форум в Давосе
Владимир Путин, как и было объявлено ранее, не собирается принимать участие в Давосском международном экономическом форуме. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в планах главы государства такая поездка не значится.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле пока не определилась, кто из официальных лиц представит Москву на очередном форуме в швейцарском Давосе.
Ранее Владимир Путин приезжал на экономический форум в 2009 году в должности председателя правительства РФ, отмечает РЕН ТВ. Очередной Давосский форум состоится в конце января.
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