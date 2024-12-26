Пашинян примет участие в заседании ЕАЭС по видеосвязи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет участвовать в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС по видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Пашинян заявил, что не будет присутствовать на неформальном саммите СНГ из-за коронавируса, который выявили у него на минувшей неделе. Политик обещал принять решение об участии в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС. При этом накануне Пашинян снова получил положительный тест на COVID-19, сообщает РЕН ТВ.

Встреча Высшего экономического совета ЕАЭС запланирована на 26 декабря, она пройдет под Санкт-Петербургом в курортном комплексе «Игора». В заседании примет участие российский лидер Владимир Путин.

