Стало известно новое название партии Лимонова
Новая партия нацболов будет называться «Другая Россия Э.В.Лимонова», передает корреспондент НСН Святослав Павлов.
Новая партия нацболов будет называться «Другая Россия Э.В.Лимонова», передает корреспондент НСН Святослав Павлов. На первом после смерти лидера партии «Другая Россия» писателя Эдуарда Лимонова съезде было принято решение о ее самороспуске и создании новой организации.
Известно, что руководить партийной деятельностью будут политсовет и координаторы.
«Мы остаемся верными идеалам Лимонова. В сложившейся политической ситуации партия "Другая Россия" считает важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам Лимонова и важность его идей для политической ситуации в России», - сделали заявление сторонники Лимонова.
Председатель «Другой России», русский писатель и поэт Эдуард Лимонов скончался 17 марта 2020 года. «Другую Россию» он учредил в июле 2010 года после запрета Национал-большевистской партии (НБП).
«Другая Россия» официально не была ни зарегистрирована Минюстом, ни запрещена. Организация придерживалась идей национализма, революционного социализма и прямой демократии.
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