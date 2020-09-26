Стало известно новое название партии Лимонова

Известно, что руководить партийной деятельностью будут политсовет и координаторы.

«Мы остаемся верными идеалам Лимонова. В сложившейся политической ситуации партия "Другая Россия" считает важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам Лимонова и важность его идей для политической ситуации в России», - сделали заявление сторонники Лимонова.

Председатель «Другой России», русский писатель и поэт Эдуард Лимонов скончался 17 марта 2020 года. «Другую Россию» он учредил в июле 2010 года после запрета Национал-большевистской партии (НБП).

«Другая Россия» официально не была ни зарегистрирована Минюстом, ни запрещена. Организация придерживалась идей национализма, революционного социализма и прямой демократии.



