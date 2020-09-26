«Другая Россия» объявила о самороспуске
Незарегистрированная партия «Другая Россия» заявила о самороспуске, передаёт корреспондент НСН со съезда организации.
Съезд незарегистрированной партии «Другая Россия» проходит в гостиничном комплексе Измайлово.
Это первый съезд организации после смерти ее лидера Эдуарда Лимонова, и на нем было принято решение о самороспуске структуры.
Как заявили корреспонденту НСН в исполкоме «Другой России», нацболы планируют создать новую партию.
Председатель «Другой России», русский писатель и поэт Эдуард Лимонов скончался 17 марта 2020 года. «Другую Россию» он учредил в июле 2010 года после запрета Национал-большевистской партии (НБП).
В настоящая время «Другая Россия» официально не зарегистрирована Минюстом, но и не запрещена. Организация придерживается идей национализма, революционного социализма и прямой демократии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru