Стало известно, как встретит Новый год Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

По его словам, глава государства никогда не прерывается на какие-то праздники.

Путин 31 декабря выступит с новогодним обращением к гражданам. Первыми его увидят жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15 часов мск. Как ожидается, президент не откажется от традиции встречать Рождество в одном из российских регионов.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов посоветовал россиянам встретить наступающий 2021 год в кругу семьи. По его словам, на этот раз лучше всего отказаться от походов в рестораны и места с большим скоплением людей. Он напомнил, что на этот раз все заведения ночью работать не буду, пишет «Парламентская газет».

