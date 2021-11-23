США заявили о несостоятельности региональных выборов в Венесуэле

Блинкен также отметил, что США осуждают участников этих выборов.

Избирательная комиссия Венесуэлы закончила подсчитывать голоса избирателей в 21 из 23 штатов. По данным комиссии, в 18 штатах должности губернаторов займут представители Единой социалистической партии PSUV. В двух штатах победу одержали представители «Стол демократического единства" MUD, в еще одном - представитель оппозиции.









