США пообещали $10 млн за информацию о соратнике президента Венесуэлы

Власти США пообещали выдать вознаграждение в $10 млн за информацию о соратнике венесуэльского президента Николаса Мадуро - колумбийском предпринимателе Альваро Пулидо - которая поможет уличить его отмывании денег. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госдеп.

По данным Госдепа, Пулидо завышал цены на продовольствие в рамках госпрограммы Венесуэлы продовольственных субсидий для получения личной прибыли. Согласно Минюсту США, за отмывание денег Пулидо может грозить до 100 лет тюрьмы.

Ранее в октябре Кабо-Верде выдало США другого соратника Мадуро - колумбийского бизнесмена Алекса Сааба. Согласно следствию, он принимал участие в коррупционных схемах венесуэльского правительства.



