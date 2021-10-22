США пообещали $10 млн за информацию о соратнике президента Венесуэлы
Власти США пообещали выдать вознаграждение в $10 млн за информацию о соратнике венесуэльского президента Николаса Мадуро - колумбийском предпринимателе Альваро Пулидо - которая поможет уличить его отмывании денег. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госдеп.
По данным Госдепа, Пулидо завышал цены на продовольствие в рамках госпрограммы Венесуэлы продовольственных субсидий для получения личной прибыли. Согласно Минюсту США, за отмывание денег Пулидо может грозить до 100 лет тюрьмы.
Ранее в октябре Кабо-Верде выдало США другого соратника Мадуро - колумбийского бизнесмена Алекса Сааба. Согласно следствию, он принимал участие в коррупционных схемах венесуэльского правительства.
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