США отказались поддержать антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН
США отказались поддержать предложенный Украиной проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором содержится требование к России вывести войска и прекратить боевые действия, сообщила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.
Дипломат заявила, что Вашингтон не может поддержать этот документ и призвал Киев отозвать его. Ранее стало известно, что США впервые с 2022 года не вошли в число соавторов украинской резолюции, среди которых традиционно значатся Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, страны Прибалтики и другие западные союзники Киева.
Американская сторона предложила альтернативный вариант документа, в котором конфликт обозначен как российско-украинский, а его содержание сосредоточено на призыве к скорейшему прекращению противостояния и установлению прочного мира. Госсекретарь Марко Рубио назвал эту инициативу исторической.
Россия, в свою очередь, внесла в предложенную США резолюцию поправку, касающуюся необходимости устранения коренных причин кризиса. Ожидается, что голосование по обоим документам состоится в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru