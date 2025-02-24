США отказались поддержать антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН

Американская сторона предложила альтернативный вариант документа, в котором конфликт обозначен как российско-украинский, а его содержание сосредоточено на призыве к скорейшему прекращению противостояния и установлению прочного мира. Госсекретарь Марко Рубио назвал эту инициативу исторической.

Россия, в свою очередь, внесла в предложенную США резолюцию поправку, касающуюся необходимости устранения коренных причин кризиса. Ожидается, что голосование по обоим документам состоится в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».

